Pmi: da Bruxelles arriva il regolamento della Commissione Ue per il pagamento delle fatture entro i 30 giorni

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Se ne era parlato tanto e questa volta la Commissione Ue ha adottato un regolamento che limita a 30 giorni pagamenti ad imprese. "I ritardi di pagamento hanno un impatto notevole sulle Pmi.Un fallimento su quattro è dovuto al mancato pagamento puntuale delle fatture", spiega la Commissione. Il commissario Ue per l'Economia Gentiloni sottolinea che "rispettare tempi stringenti ed evitare ritardi" nei pagamenti "è una sfida per tutti i Paesi Ue e anche per l'Italia, dove la realtà delle Pmi è più determinante". - (PRIMAPRESS)