Pagamenti bancari: accordo Quid Informatica con PayDo per incassi di crediti diretti

MILANO - Quid Informatica, attiva nel mercato italiano dei prodotti software per i servizi finanziari, ha annunciato una partnership con PayDo, fintech italiana che ha sviluppato una suite di servizi tecnologici a valore aggiunto per innovare l'esperienza di incassi e pagamenti.L'accordo prevede l'integrazione di PlickUp all'interno di Qinetic, piattaforma ideata e sviluppata da Quid Informatica e già utilizzata da primari gruppi bancari.

Quid Informatica è riconosciuta dal mercato come fornitore leader di soluzioni e servizi per le istituzioni bancarie e finanziarie italiane nell’area Crediti, grazie sia all’esperienza nello sviluppo di soluzioni integrate che al prodotto Qinetic.

Creata nel 2016, e dal 2021 presente sul Cloud di IBM, Qinetic è una piattaforma che permette di gestire l'intero ciclo di vita dei processi del credito, fornendo al settore dei servizi finanziari un prodotto a microservizi, cloud-ready, full digital e che dialoga con applicativi esterni attraverso API.