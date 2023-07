Medef: la rivolta di Nanterre pesa sul governo francese per 20 mln di euro di danni

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Le violenze dei giorni scorsi hanno provocato danni per almeno 20 mln di euro ai trasporti pubblici dell'Ile de France, regione in cui si trova Parigi. E' la prima stima dell'autorità che gestisce il trasporto nella regione, Ile-de-France Mobilite's (IDFM).Nella stima sono compresi bus e tram bruciati e gli arredi urbani bruciati. Il Medef, la Confindustria francese,ha stimato in oltre un mld di euro i danni per le imprese:oltre 200 negozi sac- cheggiati,300 agenzie bancarie distrutte, 250 tabaccai depredati. - (PRIMAPRESS)