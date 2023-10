Manovra economica: cuneo fiscale, aliquote Irpef, natalità e sanità, i quattro pilastri indicati da Giorgetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Taglio del cuneo fiscale,accorpamento delle prime due aliquote Irpef,politiche di contrasto alla denatalità,avvio del rinnovo dei contratti della PA. Questi i quattro pilastri che caratterizzeranno la prossima legge di bilancio.Così il ministro dell'Economia Giorgetti in audizione sulla Nadef alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. In particolare"sarà avviato il percorso di rinnovo dei contratti per la Pubblica Amministrazione relativi al triennio 2022-2024"e "sarà posta atten- zione al personale sanitario" con nuove risorse destinate alla Sanità. - (PRIMAPRESS)