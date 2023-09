Italia contrazione Pil 0,4: Gentiloni (UE): “Non guardiamo le stime al negativo ma bisogna approvare il Patto di Sabilita”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Commissario per l'Economia della UE, Paolo Gentiloni interviene sul calo del Pil in Italia: "Ha sorpreso la contrazione dello 0,4% del Pil nel secondo trimestre in Italia,trainata dal calo della domanda interna". Così il commissario europeo all' Economia Gentiloni. "Atteso un leggero rimbalzo" nella seconda metà dell'anno e nel prossimo. "Non dobbiamo interpretare queste stime in modo negativo. Sono in linea con gli altri Paesi".Ribadisce:"Approvare entro l'anno riforma del Patto di Stabilità". Gentiloni riferito alle critiche della Presidente del Consiglio Meloni, circa i ritardi da parte dell'Ue per le autorizzazioni delle quote ITA-Lufthansa, risponde: "Non partecipo a polemiche che danneggiano Italia". - (PRIMAPRESS)