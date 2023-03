Istat: cresciuto l’indice di clima di fiducia dei consumatori per il 2º mese consecutivo (105,1) meno sul clima di futuro

(PRIMAPRESS) - Roma - A marzo è cresciuto per 2° mese consecutivo l'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 104 a 105,1): lo rileva l'Istat. In crescita anche l'indice delle impre- se (+1 punto a 110,2), trainato da industria e meno dai servizi. Per i consumatori la dinamica positiva si registra soprattutto per il clima economico e quello corrente, meno per il quadro personale e il clima futuro. - (PRIMAPRESS)