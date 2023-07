Gruppo Campari: approvata la semestrale 2023. Kunze (ceo): “Verso la normalizzazione della crescita dei volumi”

brand

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. "Guardando al resto del 2023, restiamo fiduciosi sullo slancio positivo del business nelle combinazioni chiave die mercato rispecchiando la stagionalità e l’attesa normalizzazione della crescita dei volumi, grazie alla forza dei nostri marchi, e al buon andamento del canale on-premise - ha commentato Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer - Con riferimento alla marginalità, ci aspettiamo che l’andamento rifletta l’evoluzione del mix delle vendite e le diverse basi di confronto per gli aumenti di prezzo, nonché l’iniziale rallentamento dell’inflazione sul costo dei materialioltre al phasing nelle spese di pubblicità e promozione e agli investimenti sostenuti per rafforzare gli assetti commerciali del Gruppo. Su base annuale confermiamo la previsione di margine EBIT rettificato stabile in percentuale sulle vendite nette a livello organico nel 2023 [2] nell’attuale contesto macroeconomico caratterizzato da continua volatilità. Inoltre, ci aspettiamo un’accelerazione dell’andamento negativo dell’effetto cambio per riflettere l’indebolimento del dollaro statunitense e di altre valute chiave del Gruppo, mentre ci aspettiamo che l’effetto perimetro genericirca €10-15 milioni di EBIT rettificato su base annua, riflettendola scelta di prioritizzare l’allocazione del liquido sfuso di Wilderness Trail Distillery dalla vendita a terziallo sviluppo futuro dei brand di proprietà. Riguardo al medio periodo, rimaniamo fiduciosi di continuare a realizzare un sostenuto sviluppo delle vendite e della marginalità a livello organico, facendo leva sul miglioramento del mix esulla normalizzazione dell’inflazione sui costi di produzione.’.Le vendite del Gruppo sono state pari a €1.457,8 milioni, in aumento del +16,0% a valore, con unavariazione organica pari al +14,2%. L’effetto perimetro è stato positivo (+1,8%, €22,7 milioni)mentre l’effetto cambio è stato neutro, con gli effetti positivi del primo trimestre compensati dall’inversione dell’andamento nel secondo trimestre, principalmente a causa della svalutazione del dollaro statunitense. - (PRIMAPRESS)