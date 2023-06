FMI: “Il Pnrr darà impulso all’area euro. Potrebbe, però, occorrere più flessibilità in vista di una crescita modesta

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - "Una fedele attuazione dei piani nazionali del Pnrr darebbe impulso alla crescita" dell'area euro, "realizzando le necessarie riforme strutturali e gli investimenti". Così il Fondo monetario internazionale. "Potrebbe essere necessaria una maggiore flessibilità sui tempi per gli investimenti". Si prevede una "crescita modesta" nell' area Euro per il 2023-24. Inflazione al picco, "ha iniziato a calare", ma resta lontano l'obiettivo del 2%", previsto "per la metà del 2025". La riforma del Patto di Stabilità Ue "è una priorità". - (PRIMAPRESS)