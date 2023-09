Cinema: a Venezia MiC e Istituto di Credito Sportivo presentano l’altra faccia della produzione

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Sul red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia oltre a sfilare i protagonisti del grande schermo si guarda con attenzione ai sostegno economico soprattutto dei produttori indipendenti. Questo è stato l'obiettivo del convegno “Le opportunità di finanziamento per il mondo del cinema e dell’audiovisivo” promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) in collaborazione con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA) del Ministero della Cultura. All’incontro hanno partecipato il Direttore della DGCA Nicola Borrelli e il Direttore Generale dell’ICS Lodovico Mazzolin.. Nel corso dell’evento sono state presentate le iniziative congiunte messe a punto per favorire lo sviluppo dell’industria cinematografica, come ad esempio il Protocollo d’Intesa stipulato lo scorso anno grazie al quale le imprese beneficiarie di contributi “Automatici” e “Selettivi” previsti dalla Legge Cinema potranno usufruire di anticipazioni sugli stessi.

“Il Ministero della Cultura rivolge grande attenzione al tema del sostegno finanziario al comparto audiovisivo e accoglie sempre con grande favore le iniziative come quelle varate in questi anni da ICS, che agevolano e semplificano l'accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese” il commento del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. “Il rapporto tra la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC e l'Istituto per il Credito Sportivo si sta rivelando utile e strategico. Lo dimostrano i primi incoraggianti frutti del Protocollo d’Intesa sottoscritto l'anno scorso. L'accesso al credito è una esigenza sempre più avvertita dalle imprese del settore: per questo motivo è necessario rafforzare la collaborazione con gli istituti finanziari proprio a partire dall'Istituto per il Credito Sportivo” ha dichiarato il Direttore Generale Nicola Borrelli.

"Abbiamo erogato più di 65 milioni di euro, in meno di due anni, al settore del cinema e dell’audiovisivo” ha spiegato il Direttore Generale di ICS Lodovico Mazzolin. “Non ci fermiamo: stiamo lavorando ai protocolli d’intesa con le Film Commission e, in stretta collaborazione con il Ministero della Cultura e la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ci poniamo come prossimi obiettivi fondi agevolativi per il settore del cinema e dell’audiovisivo e un nuovo prodotto destinato alle imprese creative e culturali con la garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)”. - (PRIMAPRESS)