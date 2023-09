Acquisizioni: Tikehau Capital rileva il 25% della società di packaging Brandart. Sedgh manterrà il controllo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Tikehau Capital ha acquisito una partecipazione del 25% nel capitale di Brandart, azienda italiana leader a livello mondiale di soluzioni di packaging, merchandising e display procurement per i principali marchi consumer di fascia alta (in particolare moda, occhialeria, gioielleria, beauty e settore wine&spirit).

Con un fatturato 2022 di 215 milioni di euro e un EBITDA margin del 14,8%, Brandart ha sviluppato un modello di business end-to-end che fa perno su un impegno costante per la sostenibilità, l'innovazione e la riduzione delle emissioni di CO2. Maurizio Sedgh, fondatore e CEO di Brandart, manterrà il controllo del Gruppo; Tikehau Capital fornirà un supporto strategico per accelerare ulteriormente la crescita di Brandart nel suo core business e perentrare in nuovi mercati, con l'obiettivo di creare un one-stop-shop per le soluzioni di packaging e visual merchandising.