Acquisizione Italo: entro dicembre il passaggio. Aponte: “Il futuro sarà nel treno”

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Il passaggio di quote di Italo Treno a MSC - Mediterranean Shipping Company verrà perfezionato entro l'anno. La trattativa, in corso da alcuni mesi tra il gruppo della famiglia Aponte e il fondo americano GIP titolare del 76,2% di Italo Treno, sarebbe in dirittura d'arrivo ed entro dicembre 2023 potrebbe avvenire il passaggio di quote.

Ad anticipare le informazioni sulla procedura in corso è Diego Aponte, presidente di MSC, nel corso della cerimonia di Varo di MSC Nicola Mastro, la portacontainer più grande al mondo: "Noi crediamo molto nel treno, non solo per la merce, ma anche per i passeggeri e penso che il futuro sarà quello". MSC dovrebbe acquisire almeno il 51% delle quote di Italo per ottenere la maggioranza assoluta. La compagnia privata di treni ad alta velocità è attualmente nelle mani del fondo statunitense Gip (che peraltro possiede il 20% della societa Terminal Investment Limited di MSC, attiva nella gestione dei terminal portuali) con il 76,2% di quote, con gli altri azionisti quali Allianz con l11,5%, Infra Investor 7,6%, MoLagers 0,6% altri soci italiani con il 7,7% delle quote, tra cui Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Giovanni Punzo, fondatori di Italo Treno - Nuovo Trasporto Viaggiatori nel 2006 insieme a Giuseppe Sciarrone scomparso di recente. MSC è già attiva nel trasporto ferroviario merci con l'impresa ferroviaria Medway, che possiede 120 locomotive elettriche. La volonta di Aponte è di crescere anche in questo ramo d'azienda in Italia come nel resto d'Europa. - (PRIMAPRESS)