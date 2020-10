Anteprima al Mercato Albinelli per il Modena Motor Gallery con la presentazione del "grande libro della Formula 1"

(PRIMAPRESS) - MODENA - Il coming soon del Modena Motor Gallery in programma questo weekend 27 e 28 settembre, inizia domani 25 con un’anteprima da “fuorisalone” allo storico Mercato Albinelli di Modena con la presentazione del libro: “Il grande libro della Formula 1. La Rossa, le altre e un romanzo lungo settant’anni”. Il volume, sarà presentato da Luca Dal Monte che insieme a Umberto Zapelloni ha redatto i testi. “ Il grande libro della Formula 1” è un vero e proprio romanzo iniziato il 13 maggio del 1950 in Inghilterra. Da allora sono trascorsi settant’anni, ricchi di avventure, successi, gioie, ma anche di dolori e tragedie. Storie di automobili, ma soprattutto di uomini: uomini che hanno trasformato un piccolo evento motoristico nella più grande manifestazione sportiva internazionale: Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari, Graham Hill e Jim Clark, Jackie Stewart e Niki Lauda. Hanno caratterizzato il loro tempo, in alcuni casi anche al di fuori dell’ambito sportivo: da Gilles Villeneuve ad Ayrton Senna, il lungo duello tra Mika Hakkinen e Michael Schumacher, fino all’ultimo capitolo con Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e gli enfant terrible Charles Leclerc e Max Verstappen. Questo libro unico racconta anche un dietro le quinte di storie di auto ma soprattutto dei personaggi che le hanno portate in pista. - (PRIMAPRESS)