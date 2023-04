Salone del Libro di Torino: l’ultima edizione di Lagioia, la prima di Benini “Attraverso lo Specchio”

(PRIMAPRESS) - TORINO - Dal 18 al 22 maggio torna al Lingotto Fiere di Torino, il 35° Salone Internazionale del Libro . “Il più grande di sempre” per Nicola Lagioia che con questa edizione lascia la direzione dopo sette anni in costante crescendo. Organizzato da Associazione Torino, la Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, la “Buchmesse” italiana è infatti ritenuta una delle più importanti rassegne mondiali del settore. Tema dell’edizione 2023 è “Attraverso lo Specchio”, omaggio a Caroll Lewis e al suo “Alice nel Paese delle meraviglie”. Un invito a sconfinare in nuovi mondi dove il reale e il fantastico si confondono , a esplorare tutti i linguaggi del “raccontare”, inclusi cinema, sport, musica, web. Paese e regione ospiti rispettivamente l’Albania e la Sardegna , ambasciatrici di incontri all’insegna della comune cultura mediterranea. Oltre agli abituali padiglioni 1, 2, 3 , Oval e il Centro Congressi Lingotto, per la prima volta l’area si estende alla Pista 500, mitico percorso prove dell’ex stabilimento FIAT che, grazie ad un progetto della Pinacoteca Agnelli, sarà ribalta di sei appuntamenti speciali. In cinque giorni, oltre duemila gli eventi in programma, in ogni angolo della città. Taglio del nastro, il 18 alle 11.30 , seguito dalla lectio della scrittrice e giornalista SvetlanaAleksievic. Infinita la schiera di ospiti italiani e stranieri. Fra questi Fernando Aramburu, Bernardo Atxaga, Peter Peter Cameron, Javier Castillo il vincitore del Premio Pulitzer 2018, Andrew Sean Greer, il Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka e grazie al supporto della Frankfurter Buchmesse e Goethe-Institut i tedeschi Eva Menasse, Antje RávikStrubel, Andreas Weber e Esther Kinsky, candidata al Premio Strega Europeo. Presenti anche Emmanuel Carrère, Andrei Kurkov, Johanne Lykke Holm e Burhan Sönmez ,gli altri quattro finalisti di questo premio nato nel 2014 che decreterà il vincitore del 2023domenica 21 al Circolo dei Lettori. In risalto il mondo del fantasy e del fumetto, nona arte sempre più autonoma, che celebra il cinquantenario della morte di J.R.R. Tolkien e il 75° anniversario di Tex Willer. In collaborazione con Lucca Comics & Games, numerosi gli approfondimenti su graphicnovel, giornalismo a fumetti, saggi e manga. Centottanta gli eventi di Bookstock, 7.500 metri quadri dedicati ai più giovani e alle loro famiglie suddivisi in due aree 0-13 e14+, dove undici gruppi di lettura di ragazzi dagli 11 ai 20 anni presenteranno al pubblico libri di narrativa e non-fiction, dialogando con gli autori. A raccontare ogni aspetto della fiera interviste, resoconti e reportagedi cento giovani reporter in erba di Bookblog. - (PRIMAPRESS)