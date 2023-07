Libri: la Fondazione Hanns Seidel e l'Istituto Stuzo di Roma presentano "Papa Francesco e il popolo" di Dante Monda

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Fondazione bavarese Hanns Seidel a Roma, insieme all'istituto Luigi Sturzo e la Casa editrice Morcelliana, presentano il 10 luglio prossimo, il libro di Dante Monda: "Papa Francesco e il "popolo". Una sfida per la chiesa e la democrazia". Il volume che verrà presentato all'Istituto Sturzo di Roma, è una messa a fuoco della tensione aperta nella contrapposizione di modelli democratici che sopratutto in Occidente si sono sfibrati. "Nel volume però non si propone una toppa, un “rammendo”, come direbbe il Papa, ma si intravede e si racconta una nuova tessitura, una nuova trama: si prosegue il racconto, si abita la Storia". E' il commento del gesuita e critico letterario Antonio Spadaro. - (PRIMAPRESS)