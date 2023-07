Editoria: l’amore per la montagna nella fiaba “Foxy e il rifugio” di Elisa Foti con le illustrazioni di Alice Pasinetti

(PRIMAPRESS) - SONDRIO - Il rispetto della natura è un percorso che si costruisce e si alimenta sin dall'infanzia. È con questa convinzione che Elisa Foti e Alice Pasinetti hanno dato vita ad una fiaba ambientata nella selvaggia Val Zebrù nel Parco dello Stelvio, dove si trova il Rifugio Quinto Alpini. “Foxy e il Rifugio” è una storia di scoperta e condivisione, una fiaba illustrata per piccoli e grandi che parla di amicizia, scoperta e condivisione dove l'amore per la montagna e di come la natura sia capace di creare legami forti, fa da sfondo al racconto.

Scritto da Elisa Foti, conoscitrice profonda della montagna e illustrato da Alice Littlepinealice, “Foxy e il rifugio" è un cammino emozionante che cattura l'immaginazione dei piccoli lettori e li avvicina alla bellezza della natura e della montagna. La storia segue una piccola volpe curiosa e intraprendente (da sempre la mascotte del rifugio quinto alpini) e il suo desiderio di esplorare il mondo oltre i suoi confini. Durante una delle sue avventure, la volpe scopre un piccolo rifugio nascosto tra le montagne nel Parco Nazionale dello Stelvio, un luogo incantato. Lungo il cammino e una volta giunta in rifugio, la volpe impara importanti lezioni di amicizia, coraggio e rispetto per la natura.

"Foxy e il rifugio" è un libro che combina con maestria testo e illustrazioni per coinvolgere i giovani lettori in una narrazione coinvolgente. Le splendide illustrazioni catturano la maestosità della montagna, la dolcezza della volpe e la magia del rifugio, trasportando i lettori in un mondo di avventure e scoperte.

"Questo libro è adatto a bambini di età compresa tra i 4 e gli 10 anni, ma in fondo può essere apprezzato da lettori di tutte le età che amano le storie che celebrano l'amicizia, l'avventura e l'amore per la natura". Spiega l'autrice Elisa Foti. "Foxy e il rifugio" è disponibile in edizione limitata presso il Rifugio Quinto Alpini, online sul sito del rifugio e sullo shop di Littlepine Alice.