Ambiente: una favola digitale del Polo Infanzia di Genova per creare cultura del “mare pulito”

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Una favola digitale: “Un tuffo nel mare pulito” è la storia sulla necessità di impegnarsi per tutelare mari e spiagge e creare una cultura diffusa della protenzione ambientale a partire dalle giovanissime generazioni promossa dal Polo dell’Infanzia Crescere Insieme di Genova.

Con linguaggio, disegni e messaggi adatti ai bambini 0-6 anni, l'asilo di Genova lancerà questa iniziativa dedicata a tutte le proprie famiglie offrendo la possibilità di ricevere gratuitamente il libretto digitale e successivamente tutti gli asili nido del gruppo presenteranno ‘Un tuffo nel mare pulito’ alle oltre 2000 famiglie sul territorio nazionale. La favola digitale rimarrà poi a disposizione, sempre in modo gratuito, nel sito di Crescere Insieme. Nella favola digitale i dolcissimi pulcini gialli accompagneranno i bambini in una storia fatta di colori e immagini, rime e buoni propositi. Una favola facile, da leggere tutto d’un fiato la sera, prima della nanna, per imparare che si deve riciclare la plastica, si devono gettare i rifiuti e si devono mantenere puliti i mari e le spiagge. Una favola nata grazie alle competenze del team di Crescere Insieme, fatto di psicologi dell’età evolutiva, pedagogisti ed esperti di comunicazione infantile. I bambini impareranno che il nostro pianeta è composto per il 70% da mari e oceani che ogni giorno accolgono migliaia di chili di rifiuti, più e meno visibili. Ci sono i rifiuti che rimangono sulla superficie e galleggiano e altri che si depositano sui fondali. Un veleno che lentamente sta facendo ammalare la nostra terra. Nella favola i pulcini di Crescere Insieme spiegano che una bottiglietta di plastica ci mette più di 1000 anni a decomporsi, che la raccolta differenziata può salvare i mari e che bisogna dire a tutti, adulti e bambini, di tutelare le spiagge, i mari e gli oceani attraverso i piccoli gesti quotidiani. La favola è un appello appassionato e sincero alla tutela del pianeta, un dialogo aperto con i bambini più piccoli, gli adulti di domani, che saranno i veri protagonisti del cambiamento culturale. La favola digitale di Crescere Insieme è il secondo libro dedicato ai bambini 0-6 anni che Crescere Insieme Esperia, Società specializzata da oltre 30 anni nei servizi per la prima infanzia, lancia per sensibilizzare i bambini e le loro famiglie ai corretti comportamenti. Il primo libro digitale è nato, lo scorso inverno, per sensibilizzare al risparmio energetico. “L’educazione ambientale è un tema molto importante per Crescere Insieme – Esperia che si impegna con iniziative sociali e culturali in tutti gli asili del Gruppo. La favola digitale ‘Un tuffo nel mare pulito’ è un’iniziativa che consentirà alle famiglie di condividere con i bambini una lettura semplice, divertente e ricca di valori” commenta Domenico Crea, Direttore Generale Crescere Insieme Esperia. Non poteva che essere Genova la capofila di un’iniziativa così importante che, per la prima volta si rivolge ai bambini in età prescolare. Dopo aver accettato la sfida per la protezione degli Oceani con l’obiettivo di arrivare a stilare la Carta dei diritti degli Oceani a settembre, Genova conferma il suo impegno per l’ambiente e il suo territorio. - (PRIMAPRESS)