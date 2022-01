Fotogiornalismo: la mostra di Salgãdo al MAXXI di Roma nel talk di Mauro (Contrasto) e Smargiassi (Repubblica)

(PRIMAPRESS) - ROMA - La mostra in corso al museo MAXXI di Roma del fotografo Sebastião Salgado "Amazõnia" e che che sarà aperta sino al 13 febbraio 2022, sfidando la pandemia da Covid e le misure di sicurezza sanitaria, è stato un successo di pubblico. L'intensità degli scatti del fotografo brasiliano e l'atmosfera dell'allestimento dell'esposizione sono stati i fattori che hanno fatto di questo evento uno dei più apprezzati a Roma. Il prossimo venerdì 21 gennaio, il MAXXI ospita il talk (ore 18) "Quando si parla di fotogiornalismo", un incontro per parlare di Salgãdo e della mostra come saggio fotogiornalistico a cui parteciperanno Alessandra Mauro, Direttrice editoriale Contrasto e il giornalista di Repubblica Michele Smargiassi. - (PRIMAPRESS)