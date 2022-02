Onu: l’arazzo Guernica è tornato nella sua sede di New York. L’opera di Picasso era in restauro

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - L'arazzo di Guernica torna all'Onu A un anno di distanza dalla sua scomparsa dalla sede del Consiglio di sicu- rezza delle Nazioni Unite, l'arazzo raffigurante Guernica di Pablo Picasso è tornato al suo posto all'interno del Palazzo di vetro di New York. La reinstallazione di Guernica è stata annunciata da Nelson Rockfeller Junior. L'arazzo era stato rimosso nel febbraio del 2021 senza alcuna spiegazione per volere della famiglia Rockefeller che ne è proprietaria. La motivazione fornita oggi, ammettendo "un errore di comunicazione" ma l'opera era in restauro. - (PRIMAPRESS)