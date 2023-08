“L’amorosa inquietudine” simbolista di Mario Reviglione in mostra al Mart di Rovereto con 60 opere

(PRIMAPRESS) - ROVERETO (TRENTO) - Sarà aperta sino al 5 novembre 2023, la mostra che il Mart di Rovereto ha dedicato a Mario Reviglione, pittore, incisore e disegnatore attivo nel primo Novecento. Di temperamento schivo Reviglione muove i primi passi nella Torino di inizio secolo; rapidamente prende le distanze dai linguaggi accademici, che considera superati, ed entra in contatto con gli ambienti modernisti che orbitano intorno alla figura di Leonardo Bistolfi. Vicino al Simbolismo, di cui raccoglie le atmosfere sospese e fantastiche, definisce un proprio linguaggio artistico originale, distante dalle mode e sostenuto da numerosi critici. Ottiene riconoscimenti e premi, partecipa a tre Biennali di Venezia (nel 1907, nel 1912 e nel 1926) e all’Esposizione Internazionale d’Arte della Secessione di Roma (1913).

Dopo il primo conflitto mondiale, lo sguardo controcorrente e il carattere riservato portano Reviglione a ritirarsi a vita privata e a condurre un’esistenza via via più appartata.

La mostra "Mario Reviglione. L’amorosa inquietudine" restituisce la doverosa centralità a uno degli artisti più interessanti e meno conosciuti del secolo scorso. Attraverso 60 opere, tra dipinti, disegni, incisioni e documenti, ricostruisce per la prima volta il percorso artistico di Reviglione nella sua completezza. - (PRIMAPRESS)