Arte italiana nel mondo: presentato il programma “Bel Paese” della Direzione Creatività del Mibact

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sotto il titolo di Bel Paese nasce il programma di Arte italiana nel mondo nell'ambito del protocollo d'intesa siglato nel 2021 dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dal Comitato Fondazioni Arte Contemporanea con l'obiettivo di promuovere l'Internazionalizzazione dell'arte italiana in un contesto pubblico-privato. di processi comuni atti a valorizzare la ricerca artistica contemporanea italiana nel contesto culturale internazionale. Bel Paese si pone in continuità e come evoluzione del progetto Grand Tour d’Italie promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea con la collaborazione di alcuni dei principali network di residenze italiani per tre edizioni (2016, 2018, 2019) con l’obiettivo di promuovere la mobilità e le relazioni tra artisti italiani mid-career con curatori e direttori di residenze artistiche e centri d’arte contemporanea internazionali. Come in quel caso, Bel Paese vuole dare la possibilità ad artiste e artisti italiani di poter entrare in contatto con alcune delle figure professionali delle più prestigiose realtà internazionali d’arte contemporanea, al fine di creare occasioni di collaborazione e opportunità di sviluppo della carriera attraverso percorsi di promozione e valorizzazione della propria ricerca all’estero. In quanto progetto strettamente dedicato alla promozione internazionale della cultura contemporanea italiana, Bel Paese si inserisce nell’ambito dei principali obiettivi strategici della Direzione Generale Creatività Contemporanea e del Ministero della Cultura e, in tal senso, è uno dei progetti di punta sostenuti dal Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero per il triennio 2022-2024nell’ambito delle azioni di diplomazia culturale messe in atto con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del MAECI. Il Comitato Fondazioni Arte Contemporanea raccoglie le dimensioni sociali, culturali, estetiche del lavoro territoriale che da anni le fondazioni del Comitato valorizzano e condividono, sviluppando un processo collettivo di sostegno dell’arte italiana attraverso le proprie risorse e attività scientifiche. Il progetto Bel Paese si pone a supporto delle iniziative di diplomazia culturale messe in atto dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di costruire nuove relazioni culturali connesse all’arte contemporanea attraverso figure istituzionali di esperti internazionali invitati ad approfondire la ricerca contemporanea italiana. Nei prossimi tre anni Bel Paese. Promoting Italian Art Around the World coinvolgerà 6 città italiane, 60 artiste/artisti, 30 curatrici/curatori internazionali. Bel Paese coinvolgerà una serie di città che per vocazione pubblica sono laboratori urbaniche integrano riflessività critica e fenomeni globali generando processi socioculturali di inclusione, ascolto, costruzione di nuove strategie determinati a riformulare e implementare il rapporto tra arte contemporanea e società. - (PRIMAPRESS)