Archeologia: un affresco scoperto a Pompei, in una casa-panificio, riscrive la storia della Pizza

(PRIMAPRESS) - POMPEI - La città archeologica di Pompei è una continua scoperta. Questa volta è una sorpresa che finirebbe con il datare la pizza almeno al 79 d.C. Si tratta di qualcosa che assomiglia molto alla 'pizza' dei nostri giorni raffigurata in un affresco scoperto nella città che fu ricoperta dalla cenere durante l'eruzione del Vesuvio. Una pizza prima della mozzarella e della 'pummarola': è quella rappresentata in un affresco scoperto a Pompei in una casa-panificio dell'Insula 10-Regio IX. In una natura morta, tra un calice di vino e diverse varietà di frutta, fre- sca e secca, su un vassoio spicca una focaccia guarnita. Il dipinto è nell' atrio e potrebbe rappresentare un ben- venuto agli ospiti, nella tradizione degli 'xenia', i doni a chi arrivava. Negli ambienti vicino al forno, nelle settimane scorse sono stati trovati gli scheletri di tre vittime dell'eruzione. - (PRIMAPRESS)