A Montefiascone: il via al festival Panorami con i protagonisti dei volti noti della Tv da Tosca a Diego Bianchi

(PRIMAPRESS) - MONTEFIASCONE - L'atmosfera di Montefiascone, il borgo medievale in provincia di Viterbo, ospiterà il prossimo 30 giugno 2023 il festival Panorami, idedicato ai libri, alla cultura e alla musica diretto da Annalisa Canfora, attrice e direttrice artistica del Teatro Caffeina, organizzato dall' Associazione Culturale Compagnia del Teatro – Caffeina Eventi in collaborazione con il Comune di Montefiascone e in continuità con l'Emporio Letterario di Pienza. A Panorami, iniziativa fortemente voluta dalla Sindaca Giulia De Santis insieme al delegato alla cultura Renato Trapè sarà un'occasione di incontro tra autori e lettori, per raccontare il nostro tempo attraverso i libri, le parole e la musica. Come nello speciale incontro-intervista a Tosca, cantante, attrice, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione, e con la "Serata Battisti" condotta da Ernesto Assante e il suo Lucio Battisti, edito da Mondadori, un libro di racconti di vita e di canzoni memorabili, inevitabili ed eterne, che celebra con fine sapienza il mito senza tempo del cantante. E, ancora, note musicali a partire da un volume nello spettacolo di Paolo Jannacci ed Enzo Gentile tratto da Enzo Jannacci. Ecco tutto qui (Hoepli): la storia appassionata di una vita unica e irripetibile, dove l’artista e l’uomo Enzo Jannacci sono fotografati e raccontati da chi lo ha visto e conosciuto da vicino. Il pubblico di Panorami potrà incontrare da vicino anche personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della televisione con una serie di interviste come quelle a Diego Bianchi, giornalista econduttore del programma “Propaganda Live” in onda su La7, e a Sabina Guzzanti, attrice, imitatrice e scrittrice, autrice di ANonniMus. Vecchi rivoluzionari contro giovani robot (Harper Collins) dove si conferma una narratrice unica e originalissima, capace di reinventare il genere della fantascienza distopica con idee impreviste e irresistibili, e di far riflettere, con ironia e intelligenza, sulle grandi questioni dell’oggi e sul domani che ci attende. Spazio anche ai sentimenti e all'indagine sui rapporti di coppia con Giuseppe Cruciani grazie al suo Coppie. Storie di desiderio e trasgressione (La nave di Teseo), diverse storie di coppie giovani e mature, vicine o a distanza, delle quali vengono raccontati i capricci, le sorprese quotidiane, il sesso e l’amore, gli eccessi e le abitudini, e grazie anche a Lettere agli amanti di Lorenzo Gioielli (Perrone Editore). Per la sezione narrativa Andrea Vianello proporrà una storia molto intima e personale raccontando Storia immaginaria della mia famiglia (Mondadori); Giorgio Nisini presenterà il romanzo Aurora, edito da Harper Collins, una riscrittura in chiave moderna della favola della “Bella addormentata nel bosco”. Fulvio Abbateinterverrà con Lo Stemma (La nave di Teseo), un romanzo ambientato in Sicilia, "anti-gattopardo"dal forte sapore etico. Mentre Roberto Costantini presenterà il libro Cenere alla cenere (Longanesi) un thriller avvincente. Un giallo anche per Franco Limardi con ha scritto Tutte le parti del mondo (Bertoni), ispirandosi alle vicende dell'11 settembre 2001 e al terrorismo. Paolo di Reda con La strategia dell'ombra (Nolica edizioni) si ispira invece alle stragi di Porzus, di Portella della Ginestra, fino a quelle di Piazza Fontana e della Loggia e i misteri legati al caso Moro. Alla criminalità organizzata sono dedicati invece i saggi di altri due ospiti di Panorami. Floriana Bulfonautrice di Macro mafia. La multinazionale dei clan che sta conquistando il mondo per Rizzoli, in cui racconta i nuovi boss della criminalità internazionale, e Sigfrido Ranucci, conduttore del programma di Rai 3 “Report”, autore di Il patto. La trattativa Stato e mafia nel racconto inedito di un infiltrato (Chiarelettere). Focus sulla storia con Daniele Scalise che racconterà Il caso Mortara (Mondadori) e Miguel Gotor, Assessore alla Cultura di Roma Capitale, che con Generazione Settanta. Storia del decennio piú lungo del secolo breve (1966-1982), pubblicato da Einaudi, porterà il pubblico negli anni turbinosi di un'Italia dove i nodi di una modernizzazione non risolta vengono al pettine. - (PRIMAPRESS)