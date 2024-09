Weekend di corsa e trekking immersi nella natura per il 5º Discovery Pantelleria

(PRIMAPRESS) - PANTELLERIA - Sabato 28 settembre si terrà la 5ª edizione di Discovery Pantelleria, la manifestazione podistica di trail running o trekking, che si svolgerà nel suggestivo contesto naturale del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. L'evento, organizzato da VRM Team ASD, Ecotrail Sicilia ASD e Pantelleria Outdoor ASD, con la collaborazione del Comune di Pantelleria e del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, è aperto a tutti e offre un’occasione unica per correre o camminare immersi nella natura unica e travolgente dell’isola.

Venerdì 27 settembre, alle ore 17:30, al Museo Geovulcanologico di Punta Spadillo, si terrà la presentazione ufficiale dell'evento, con la consegna dei pettorali, per chi già iscritto, e la possibilità di iscriversi per chi ancora non l’ha fatto. Le gare, che prevedono quattro diverse distanze, sono pensate sia per gli atleti più esperti che per gli appassionati di trekking e camminata.

In particolare, due distanze non competitive: 9 km e 18 km, con passaggio al Lago Bagno dell'Acqua e rientro da Cala Cottone. Tre distanze competitive, valide come gare del circuito Ecotrail Sicilia: 18 km, 25 km e 36 km, per chi invece vuole esplorare più a fondo i sentieri del Parco Nazionale; la 25 km e la 36 km porteranno i partecipanti fino in cima a Montagna Grande, con una panoramica completa dell'isola.