Weekend Croazia: arrivano tre voli settimanali da Malpensa per Zagabria con la compagnia aerea di bandiera

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si intensificano i collegamenti dall'Italia per la Croazia con l'approssimarsi della primavera. Croatia Airlines, la compagnia aerea di bandiera croata e membro di Star Alliance ha annunciato la nuova rotta in partenza da Milano Malpensa per Zagabria con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì) operate con il nuovo Airbus A220.

Il collegamento partirà dal 2 luglio al 24 ottobre, una nuova opportunità per ampliare la stagionalità anche con short weekend abbinandola con un uscita in mare con una delle tante compagnie di charter nautico.

La tariffa di lancio del Milano - Zagabria partirà da 129 euro A/R. La possibilità per i viaggiatori della Lombardia potrà, dunque, contare sulla destinazione Zagabria che si aggiunge a quella già praticata di Spalato. Per la compagnia di bandiera Croatia Airlines si tratta della quinta nuova linea quest'anno dall'Italia alla Croazia. - (PRIMAPRESS)