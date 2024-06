Weekend: a Nepi si celebra il Palio dei Borgia. Il borgo viterbese si immerge nelle atmosfere rinascimentali

(PRIMAPRESS) - NEPI (VITERBO) - Weekend di rievocazioni storiche a Nepi, la cittadina viterbese dove si celebra (fino al 30 giugno) il rinascimentale Palio dei Borgia, che quest'anno è alla sua 28ª edizione. Il borgo, si immerge tutto nel passato con ambientazioni del paese che riportano i visitatori alla fiorente epoca del Rinascimento, alla controversa figura di Lucrezia Borgia e alla perenne rivalità fra le quattro Contrade di San Biagio, de La Rocca, di Santa Maria e di Santa Croce.

Organizzata dall’Ente Palio, con rettore Simona Benedetti, è ospitata in diverse location: dal Forte dei Borgia al centro storico, dal palazzo Comunale al Duomo.

Il week end di appuntamenti sarà preceduto, giovedì 20 giugno, da una delle novità di quest’anno, i "Giovedì Borgiani. Tra arte, musica e degustazione": una serata all’insegna delle esperienze gustative, organizzata dall’Ente Palio ed ospitata nel Polo Culturale “ L’Acquedotto”, con menù realizzati seguendo le antiche ricette rinascimentali ed utilizzando i prodotti di quell’epoca storica, anche gli stessi vini.

La degustazione, su prenotazione, sarà accompagnata dalle Letture da "La Figlia del Papa" di Dario Fo, attori Carlo Altomonte e Ornella Marcucci, al liuto Paolo Antonini. Intervento dell'artista Rita Sargenti, alla chitarra Adele Foffi. Venerdì 21 Giugno, in Piazza del Comune, dalle 22 “Harmonica. La Sfida”, gara dei Musici delle 4 Contrade con la partecipazione degli Sbandieratori di San Gemini e del Gruppo Storico Città di Montefalco.

Sabato dalle 18:00, nel Forte dei Borgia andrà in scena la “Sommossa Popolare”, rievocazione storica dello sfondamento della porta della città mentre in serata, nellachiesa di San Pietro il suggestivo concerto di musica rinascimentale e barocca a cura dell’ensemble NSC di Nepi “Sulle strade di Tuscia. Viaggi e incontri sonori da Massenzio a Stradella”.

La settimana si concluderà, domenica a partire dalle 17,30, con l’atteso Torneo degli Arcieri valido per l’assegnazione del Palio 2024, e a seguire, alle 18, il tour guidato “ I Luoghi di Lucrezia” , alle 22.00 al Forte dei Borgia, lo spettacolo “Alessandro VI, Papa Rodrigo Borgia, Disonore o ragion di stato” spettacolo teatrale scritto e diretto da Francesco Madonna. - (PRIMAPRESS)