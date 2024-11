Viaggi: fuga dall’inverno nei mari caldi di Caraibi e Costa Rica a bordo dei velieri Star Clippers

(PRIMAPRESS) - MONACO - I tre velieri Star Clippers, si preparano alla programmazione invernale con destinazioni nei mari caldi dei Caraibi e Costa Rica. Da novembre si potrà navigare tra i mari caldi dei Caraibi con il quattro alberi Star Flyer; la nave gemella Star Clipper, invece, raggiungerà poco prima di Capodanno il Canale di Panama e il Pacifico, per trascorrere i primi mesi del 2025 in Costa Rica.

Da segnare in agenda il 30 novembre: è l’inizio della stagione invernale del veliero quattro alberi Star Flyer che, reduce dalla traversata oceanica, partirà per la prima di una serie di 17 crociere da una settimana con imbarco a St. Maarten. Nove di queste seguiranno la rotta delle Isole Leeward (anche dette, in italiano, Sottovento): Barbuda, Dominica, raggiunta ogni due lunedì veleggiando accanto all’ammiraglia Royal Clipper; Guadalupa, l’isola a forma di farfalla e, per finire Antigua e Saint Barth.

Le altre 8 partenze, alternate di settimana in settimana alle prime (in modo che chi volesse regalarsi una crociera da due settimane non debba ripetere due volte la stessa tratta), affronteranno invece gli avventurosi itinerari delle Isole del Tesoro: in sette giorni di navigazione c'è la possibilità di esplorare in veliero le isole di Anguilla, Jost van Dyke, che prende il nome dal pirata olandese che qui aveva rifugio; il Sir Francis Drake Channel, attraverso il quale si raggiunge Norman Island, che si dice abbia ispirato l'Isola del Tesoro di Stevenson. Prima del rientro a St. Maarten, si passa dai suggestivi "baths" di Virgin Gorda. - (PRIMAPRESS)