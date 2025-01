Vacanze neve: destinazione San Vigilio di Marebbe nell’oasi di benessere dell’Aqua Bad Cortina Oasis Hotel

(PRIMAPRESS) - BOLZANO - Nel Cuore delle Dolomiti Ladine, si trova la Principessa delle Dolomiti: San Vigilio di Marebbe; qui, al limitare del bosco e del Rio San Vigilio, è situata una piccola oasi di benessere: l’Aqua Bad Cortina Oasis Hotel, struttura di tradizione dal 1780, modernizzata e dotata di tanti comfort.

Agli ospiti si offre "benessere semplice", per il corpo, la mente e lo spirito. Le specialità, infatti, sono pace, tranquillità e familiarità. A 400 metri dall’oasi nasce la celebre fonte di acqua minerale curativa, l’Aqua Bad Cortina, che sgorga direttamente in albergo, da ogni rubinetto! Si da grande importanza alla cucina tipica italiana e locale, alla scelta dei migliori prodotti vinicoli dell’Alto Adige, alla scelta di ottimi prodotti eno-gastronomici. Nell’Aqua Bar Cortina - il bar dell’hotel, offre 9 tipi diversi di acque, tra cui l’acqua "bianca", della quale si dice possa avere effetti miracolosi!

In estate potrete rilassarvi nel magnifico giardino dotato di idromassaggio all’aperto "HotSpring", naturalmente riempito con l’acqua minerale dell’albergo. D’inverno navetta privata, deposito privato e riscaldato per sci e scarponi alla partenza degli impianti (al Miara), skipass e corso di sci acquistabili direttamente in albergo. - (PRIMAPRESS)