Turismo: le destinazioni “all season” della Croazia nella regione di Laika Senj per gli amanti dell’outdoor

(PRIMAPRESS) - ZAGBRIA (CROAZIA) - La Croazia si prepara alla prossima stagione turistica 2025 e punta sui viaggi Premium con viaggi verso destinazioni alternative ed esperienze personalizzate che guardano ad una destagionalizzazione "all season". I dati del 2024, diffusi dall'Ente del Turismo Croato, parlano di 21,3 milioni di arrivi e 108,7 milioni di pernottamenti, mostrando una crescita del 4% negli arrivi e dell'1% nei pernottamenti rispetto al 2023. Di questi, 103,3 milioni di pernottamenti sono stati registrati nelle località marittime, con l'1% in più rispetto al 2023, oltre 2,7 milioni di pernottamenti sono stati registrati nelle zone continentali, con una crescita del 5 %. Anche se la star indiscussa delle mete croate è Zagabria, la fascinosa capitale che ha registrato 2,7 milioni di pernottamenti che rappresenta un aumento del 6 % rispetto al 2023, sono le 1.244 isole a spalmare gli arrivi sulle coste frastagliate del paese.

Tra le regioni costiere croate più popolari dell’anno del 2024, l’Istria ha raggiunto la maggior quota di pernottamenti (30 milioni), la Dalmazia 20,7 milioni e il Quarnaro 18,2 milioni di pernottamenti. Ma l'effetto destagionalizzazione accompagnato dal trend del turismo outdoor ha fatto scoprire sempre di più la biodiversità della regione di Laika-Senj con i suoi fiumi, laghi, sorgenti, montagne e foreste incontaminate. Qui si sono concentrati 3,4 milioni di pernottamenti.

"Il nostro obiettivo nel 2025 sarà rafforzare pre e dopo stagione, incrementare i viaggi di gruppo e continueremo a promuovere la Croazia sul territorio italiano come la meta turistica per tutto l’anno e a grande vocazione di turismo ecologico e sostenibile" ha detto Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. - (PRIMAPRESS)