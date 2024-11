Turismo: accordo Parco del Colosseo e Airbnb per raccontare il più celebre "museo" con un investimento da 1,5 mln di dollari

(PRIMAPRESS) - ROMA - Passato, presente e futuro insieme per promuovere un turismo più consapevole. E’ questo l’obiettivo dell’accordo che vedrà la piattaforma mondiale di viaggi Airbnb collaborare con il Parco archeologico del Colosseo (PArCo).

Si tratta di una partnership che vedrà l’impegno di Airbnb a finanziare con di 1 milione e mezzo di dollari, un progetto per la realizzazione di “Il Colosseo si Racconta”, che include il rinnovo del percorso museografico con l’uso di supporti e mezzi permanenti all’interno dell’Anteatro. Prevista inoltre una collaborazione con Ars Dimicandi e il Gruppo Storico Romano per realizzare un’esperienza esclusiva, prenotabile sulla piattaforma Airbnb, che consentirà ad alcuni ospiti di immergersi nella cultura gladiatoria e cimentarsi in una rievocazione degli storici combattimenti, logicamente ricostruita in tutti i dettagli, nell’incredibile cornice del Colosseo. Per la prima

volta il Colosseo tornerà così a svolgere la sua originaria funzione di edicio da spettacoli, con un salto nel tempo indietro di quasi 2000 anni, grazie anche agli allestimenti lologici sia sul

piano arena sia negli ipogei.

Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo, ha spiegato: “Il Colosseo continua a suscitare emozioni fortissime nei nostri visitatori, che a milioni ogni anno lo visitano.

Al fascino della sua imponente architettura, ora si somma anche la rievocazione storica dei combattimenti e dei duelli tra coppie di gladiatori che si contendevano la vittoria e con essa la

fama attraverso una oculata e scientica ricostruzione dei luoghi”.

“Con questa collaborazione - ha commentato Valentina Reino, Responsabile Relazioni Istituzionali di Airbnb Italia - che si inserisce perfettamente nel solco del nostro lavoro per la promozione e la valorizzazione del turismo del patrimonio, ci ha visto contribuire con circa 10 milioni di Euro per iniziative a promozione del patrimonio culturale europeo - abbiamo inteso fare la nostra parte per collaborare con il Ministero della cultura e il Parco archeologico del Colosseo nel permettere ad un pubblico ancora più ampio una fruizione degli spazi in cui l’immaginario collettivo si avvicini con la realtà storica, anziché separarsene”. - (PRIMAPRESS)