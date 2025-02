San Valentino al Sun Siyam Olhuveli nelle Maldive tra temperature miti e coccole al cioccolato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un San Valentino da trascorrere dimenticandosi per un pò di giorni questo pazzo inverno con picchi di freddo Atlantico e giornate di interminabili piogge prendendosi una pausa fatta di tiepide temperature e coccole di benessere per restutiure tonicità e freschezza al proprio corpo. Le Maldive offrono un’infinità di proposte di massaggi con oli a base di erbe locali o cioccolato, scrub fatti con sabbia e polpa di noce di cocco, trattamenti viso personalizzati e bagni all’aroma di fiori. Il Sun Siyam Resorts, con sei strutture nell’arcipelago dell’Oceano Indiano e Sri Lanka, è una destinazione che ha fatto di questi trattamenti uno dei suoi punti forti.

La pluripremiata The Spa by Thalgo France del Sun Siyam Iru Fushi, con oltre 140 trattamenti e un medico ayurvedico residente, propone un percorso di Benessere Infinito di coppia che inizia con un rinfrescante pediluvio, prosegue con un trattamento esfoliante con prodotti realizzati a base di ingredienti provenienti dal mare e continua con un bagno al latte e fiori sorseggiando un succo di frutta prima di un rilassante massaggio di aromaterapia. E per finire, un trattamento viso personalizzato in base al tipo di pelle. Sun Siyam Olhuveli propone per le coppie Chocolate Delight, un trattamento “bonbon” che inizia con l'idroterapia e un rituale di pediluvio e massaggio plantare. Segue uno scrub tonificante al cioccolato e massaggio al cioccolato su tutto il corpo. Dopo un tuffo veloce in un bagno al cioccolato si conclude con una setosa crema idratante al cioccolato e una aromatica bevanda dal cuore nero fondente. - (PRIMAPRESS)