San Valentino: a bordo del veliero Star Clipper per celebrare la festa degli innamorati

(PRIMAPRESS) - MILANO - Se per la festa di San Valentino si volesse dare corso ad una suggestiva metafora come quella di "una rotta per la vita" e se la passione per una crociera in mare dal sapore vintage è nelle vostre corde, allora una proposta di viaggio per celebrare la festa degli innamorati da tenere d'occhio è quella di Star Clipper. L'idea è di celebrare la data simbolica del 14 febbraio a sud del Tropico del Cancro, tra Caraibi e Costa Rica, ma arrivando fino a marzo. Qui tutto ha sempre un gusto particolare. L'atmosfera di mari sempre caldi, di fondali che sembra di poter toccare con mano, di natura fitta e variegata, dove la diversità vegetale e animale vive in simbiosi sembra avere tutti gli ingredienti per celebrare un innamoramento.Tre velieri, tre crociere per una settimana è la proposta di Star Clippers per l'occasione. 10 febbraio 2024: Costa Rica e Panama (imbarco e sbarco a Puerto Caldera) , 7 notti Veliero: Star Clipper. Ed ecco l'Itinerario: Puerto Caldera (Costa Rica), Quepos, Golfito, Coiba (Panama), Parida, Islas Tortuga (Costa Rica), Puerto Caldera.Quota: a partire da 1.915€ a persona in cabina doppia, con trattamento di pensione completa, caffè/the h24 e tutti gli sport acquatici – spese portuali, trasporti e bevande escluse. - (PRIMAPRESS)