Noi Moderati: nasce il Dipartimento Nazionale Turismo Outdoor sotto la responsabilità di Ivan Perriera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Maurizio Lupi,il leader del partito di centro-destra Noi Moderati, ha nominato Ivan Perriera Responsabile del Dipartimento Nazionale Turismo Outdoor e Camping del movimento. Ivan Perriera è presidente dell’Unione Club Amici, Federazione Nazionale che si occupa di turismo in camper, outdoor e camping. “Ringrazio Noi Moderati per questa nomina” dice Iva Perriera. “Il turismo outdoor rappresenta un’opportunità strategica per promuovere lo sviluppo economico, sostenibile e inclusivo, contribuendo al benessere delle comunità locali e alla conservazione dell’ambiente". - (PRIMAPRESS)