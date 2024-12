L’inverno di Pila: sulla vetta aostana dal Capodanno agli I Ligth della solidarietà

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Pila entra nel vivo dell'inverno con le festività di Natale. Il 30 Dicembre si prepara al tradizionale Capodanno di Pila che avviene con un giorno di anticipo e con la Fiaccolata dei Maestri di Sci, che illuminerà le piste con coreografie spettacolari. In località Pila-Gorraz, dalle ore 17.00 si parte con il Vin brulé e specialità valdostane della Proloco di Gressan fino allo spettacolo di luci e musica della sera. L'apertura della telecabina Aosta-Pila fino alle 23 consentirà di godersi la serata per poi ridiscendere a valle.

Il 6 gennaio 2025 la Befana va sulle piste e la si vedrà scendere con il sacco dei doni sulle spalle sino alla piazzetta di Pila 2000.s

Il 15 febbraio 2025 le piste di Pila si illuminano di rosa per l’undicesima edizione di I Light Pila, la fiaccolata solidale aperta a tutti, un’occasione unica per divertirsi e fare del bene in uno degli scenari più spettacolari delle Alpi. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto alla Susan G. Komen Italia, associazione che dal 2000 è impegnata nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

Armati di torcia LED rosa, adulti e bambini scenderanno lungo le piste creando un suggestivo fiume di luce che culminerà al village, dove la festa proseguirà con aperitivo, musica e intrattenimenti.

Alle ore 20.00 circa, la fiaccolata si concluderà con la consegna simbolica del ricavato alla Susan G. Komen Italia, un gesto che darà ancora più valore a questa straordinaria giornata.