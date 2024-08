L’Aquila: a Sulmona una convention degli abruzzesi nel mondo nell’anno del turismo delle radici

(PRIMAPRESS) - L'AQUILA - Appuntamento al 22 agosto per gli emigrati abruzzesi nel mondo in una convention nell’anno del turismo delle radici. Si tratta di creare un momento significativo di contatto per non disperdere il valore delle radici ma allo stesso tempo significa creare una rete di relazioni nel mondo come spiegano gli organizzatori Filippo Frattaroli e Joey Crugnale. In programma un convegno con istituzioni, studiosi e testimonianze, e un concerto dei Nomadi, la band più longeva della musica italiana, che si esibirà in Piazza Garibaldi. - (PRIMAPRESS)