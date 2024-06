Il tempo del Viaggio: un workshop e un inserto di Dove e Corriere per scoprire nuove destinazioni

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il prossimo 19 giugno il mensile di viaggio Dove e il Corriere della Sera (RCS), saranno in edicola con un nuovo inserto di 56 pagine: "Il Tempo del Viaggio”. L'intera giornata sarà poi dedicata a una serie di workshop e incontri, dalle ore 10 in Sala Buzzati (via Balzan 3, Milano), nel corso dei quali ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, tra i quali Victoria Cabello, Giuseppe Cederna, Folco Orselli, Vito Mancuso e Paride Vitale, indagheranno le motivazioni che ci spingono a partire e quali i trend che disegneranno le nuove rotte dell’estate.Tutti gli incontri saranno in streaming su corriere.it mentre per chi volesse partecipare in presenza dovrà darlo prenotandosi al seguente linK www.rsvpeventi.it/prenotazioni-il-tempo-del-viaggio/ - (PRIMAPRESS)