Il “Cenone popolare” di Pesaro che saluta la Capitale italiana della cultura 2024 e il CaterCapodanno di Rai2

(PRIMAPRESS) - PESARO - La città di Pesaro si prepara per il Cenone di Capodanno che segnerà l'ingresso del 2024 ma anche l'avvio della celebrazione del vasto programma di Capitale italiana della cultura. Il "cenone popolare” del CaterCapodanno di Pesaro2024 è già un teaser di questo 2024 molto particolare per la città marchigiana come ha spiegato il sindaco Matteo Ricci.

Si partirà con il cenone popolare nello spazio comunale del Bocciodromo di via dell’Acquedotto 13 (dalle 20 alle 22) con un menù che mescola tradizione e punte di cooking contemporaneo: antipasto con tortino di verdure, tacchino con salsa tonnata, cipolline in agrodolce; lasagne di verdure; pasticciata e pomodori in gratin; tiramisù; acqua, vino e calice di spumante. Disponibile anche il menù “gluten free”, da specificare al momento della prenotazione: (tortino di verdure, tacchino con salsa tonnata, cipolline in agrodolce; insalata di riso; pasticciata alla pesarese con erbe; acqua, vino e calice di spumante con un costo è di 35 euro adulti, 25 bambini. Dalle 21.30 alle 3 di notte si balla e si canta in piazza del Popolo con il CaterCapodanno, in diretta nazionale su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre e organizzato in collaborazione con Amat. «Con i conduttori Sara Zambotti e Massimo Cirri, saranno sul palco Colapesce e Dimartino, Valerio Lundini e I Vazzanicchi, poi i dj set di Elia Trebbi e Toni Grandolfo.

