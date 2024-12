Friuli Venezia Giulia: al via la stagione sciistica da Piancavallo a Forni con skipass senza aumenti

(PRIMAPRESS) - FRIULI VENEZIA GIULIA - Con l'Immacolata e la neve che ha già fatto il suo ingresso sulle vette friulane, si apriranno alcuni degli impianti nei comprensori sciistici della regione, in attesa di entrare a regime già nelle prossime settimane se il meteo confermerà pe previsioni del gelo baltico. I sei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio, Sella Nevea, sono già pronto e da lunedì 16 dicembre si entrerà in alta stagione fino a domenica 16 marzo, mentre dal 17 al 30 marzo, giorno di chiusura degli impianti, con l'eccezione del polo di Sella Nevea che chiuderà domenica 13 aprile, saranno applicate le tariffe di bassa stagione. Tariffe identiche rispetto all'anno scorso, compresi tutti i vantaggi per le famiglie, come lo skipass a 10 euro per gli under 20 e la gratuità per la categoria “baby”. Il costo del ticket giornaliero per gli adulti è di 44 euro, che diventano 31 in bassa stagione (38,50 euro per i senior, 10 euro per junior e over 75 in alta stagione, mentre 27,50 euro per i senior, 10 per junior e over 75 in bassa), a rappresentare una delle proposte tra le più competitive dell’intero arco alpino. Riconfermata anche l’istituzione di un'unica categoria junior, valida dagli 8 ai 19 anni d’età (anni di nascita 2006-2017 compresi), che dà diritto al 75 per cento di sconto su tutte le tipologie di skipass, così come la gratuità per i bambini nati tra il 2018 e il 2022. - (PRIMAPRESS)