Festival letteratura di viaggio 2024: a Roma nel segno di Marco Polo e Joseph Conrad

(PRIMAPRESS) - ROMA - Saranno due anniversari a caratterizzare l'edizione 2024 del Festival della Letteratura di Viaggio, promosso dal 2008 da Società Geografica Italiana e organizzato dall’Associazione Cultura del Viaggio, con la direzione artistica del giornalista e fotografo Antonio Politano. Un'edizione sotto il segno di Marco Polo e Joseph Conrad quella che si svolgerà dal 19 al 23 giugno 2024, presso il Palazzetto Mattei e iGiardini di Villa Celimontana a Roma (in Via della Navicella 12) quaranta eventi animeranno le cinque giornate della rassegna dedicata al racconto del mondo, di luoghi e culture, vicino e lontano. Attraverso letteratura, giornalismo, fotografia, tv, teatro, musica, fumetto. Nato nel 2008 da un’intuizione di Claudio Bocci, il Festival è un progetto promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura ed è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”. “Orienti, orientarsi, dis/orientarsi” è il tema/claim di questa quindicesima edizione, dedicata a quell’Oriente che ha attratto e affascinato alcuni autori di cui si celebrano anniversari importanti(Marco Polo, Conrad, Terzani). Di Asia, anzi di Asie, si parlerà in modi diversi - dalle avventure immaginate da Salgari o disegnate da Pratt all’attualità di Paesi che cambiano - e non mancheranno viaggi verso altre direzioni, rotte, vie. «Chi viaggia torna e si fa narratore», suggerisce Antonio Politano. «Andare e raccontare. Orientarsi: avere, cercare punti di riferimento nel procedere, bussole, mappe, indicazioni. E anche dis/orientarsi: lasciarsi uno scarto, un margine di libertà, per l’eventuale scelta di strade meno battute, un imprevisto, un possibile spaesamento». - (PRIMAPRESS)