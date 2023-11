Destinazione Sicilia da Ovest ad Est in bicicletta. Il Grand Tour di Sicily Divide di Terre di Mezzo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'inverno che arriva è il periodo ideale per mettere a punto un viaggio in bicicletta per la prossima primavera. La destinazione è la Sicilia è la suggestione arriva da una nuova pubblicazione dell'editore Terre di Mezzo con la guida "Sicily Divide in Bicicletta". Un trail per tutti gli appassionati di cicloviaggi nel cuore della Sicilia da Ovest a Est attraversando l’entroterra dell’isola in un paesaggio che conserva le tracce della storia, dai Greci agli Arabi e ai Normanni. E si sperimenta l’accoglienza unica della gente di Sicilia, a cominciare dai sapori della sua tavola. Sette giorni da vivere in bicicletta – mtb, gravel, da corsa o elettrica – per un’avventura, da mare a mare, fino al centro storico di Catania e alle pendici dell’Etna.

Il Sicily Divide è un viaggio alla scoperta di una Sicilia mai vista prima e un modo per donare nuova energia a borghi e paesi altrimenti destinati all’oblio perchè fuori da ogni itinerario turistico. Ed è proprio questo il fascino di questo trail tracciato da Giovanni Guarneri che sembra un Grand Tour settecentesco. - (PRIMAPRESS)