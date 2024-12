Destinazione dimore storiche del Piemonte: accordo ASDI e Fiavet per itinerari tra ville e castelli

(PRIMAPRESS) - TORINO - Prende corpo l'accordo tra le dimore storiche dell'ASDI Piemonte e Fiavet per la promozione e valorizzazione degli itinerari alla scoperta di del patrimonio architettonico della regione. Con il progetto “Dimore amiche”, le strutture storiche preservate dall'impegno e gli sforzi dei proprietari, si è dato vita ad un pacchetto di itinerari turistici che hanno come destinazione la scoperta di ville e castelli di cui è ricca la Regione Piemonte. L'iniziativa è stata possibile grazie all'accordo con la federazione delle agenzie di viaggio per l'incoming turistico estero.

“Questo accordo vuole valorizzare il ruolo degli agenti di viaggio nell'incoming – dichiara Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte e fra le prime a credere nelle potenzialità del progetto - “sono orgogliosa di dire che siamo i primi in Italia a firmare questo protocollo con l’Associazione Dimore Storiche Italiane in Piemonte e che abbiamo già avuto richieste dai nostri colleghi in tutta Italia per poter espandere il progetto in tutte le regioni italiane" L’iniziativa, annunciata presso il Consiglio Regionale della Regione Piemonte alla presenza dell’Assessore Regionale Marina Chiarelli, è stata accolta con grande interesse dai vertici di VisitPiemonte “Questo nuovo prodotto è un fiore all’occhiello e per noi un ulteriore stimolo per la sua promozione sui mercati esteri – ha dichiarato Beppe Carlevaris, presidente di Visit Piemonte - nostro compito sarà quello di supportare sui mercati esteri un progetto che ha un impatto economico importantissimo, così da fare rete e dare un valore aggiunto al turismo piemontese”. A coordinare operativamente la realizzazione degli itinerari, Laura Audi - Vice Presidente FiavetPiemonte - che così motiva la nuova iniziativa "Stiamo creando ciò che il turismo straniero - stanco dell'overtourism in italia - sta chiedendo da tempo, ovvero la True Italian Experience fatta dalla possibilità di visite guidate con l'apertura straordinaria con i "padroni di casa" di mansions ed Estatesnormalmente chiuse al pubblico. Basti pensare al grande successo di pubblico di serie storiche come The Crown oppure allo straordinario successo di serie di Netflix Lidia Poët girata in alcune delle dimore private del Piemonte!” Cinque gli itinerari di gruppo già disponibili, con quote a partire da 58 €, programmati dalla prossima primavera nei fine settimana, arricchiti in molti casi da visite delle dimore accompagnate dagli stessi proprietari. A queste proposte se ne aggiungeranno altre a partire da gennaio, tutte consultabili sui siti Fiavet, ADSI e di agenzie e Tour Operator che hanno collaborato al progetto. - (PRIMAPRESS)