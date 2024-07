Crociere: la formula weekend a bordo di Utopia of the Seas insieme a Meghan Trainor

(PRIMAPRESS) - MIAMI - Royal Caribbean International e l'artista vincitrice di un GRAMMY Meghan Trainor si preparano alla nuova stagione della Utopia of the Seas , con una formula weekend all'insegna della buona tavola e del divertimento a partire dal 15 luglio. L'artista americana Meghan Trainor sarà la madrina della nave di Royal Caribbean A bordo, nel corso di un'esclusiva crociera di 3 notti, tantissimi saranno i momenti di festa: dall'esibizione dal vivo su Utopia della cantante di “Timeless” - quando la nave arriverà a Perfect Day at CocoCay , la pluripremiata isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas - alla festa letteralmente unica per l'assegnazione del nome, a cui prenderà parte la nuova madrina. Tutto questo avverrà pochi giorni prima del debutto ufficiale della nuova vacanza, previsto il 19 luglio a Port Canaveral, in Florida. "È un onore incredibile unirmi alla famiglia Royal Caribbean come madrina di Utopia of the Sease dare il là ai festeggiamenti in arrivo", ha dichiarato Meghan Trainor. "Cosa c'è di meglio che essere in vacanza con le persone che ami e ballare la tua musica preferita? Creiamo insieme bellissimi ricordi e diamo inizio alla festa!". Per dare il via ai festeggiamenti di 3 notti, Royal Caribbean e Trainor battezzerannoufficialmente Utopia con ospiti speciali, membri dell'equipaggio della nave e media. Trainor, in qualità di madrina, si unirà a una tradizione marittima di lunga data quando invocherà la sicurezza per la vacanza breve per eccellenza, il suo equipaggio e i milioni di ospiti Utopia negli anni a venire. La festa continuerà con l'esclusivo spettacolo di Trainor nell'iconico AquaTheater all'aperto, e i fan potranno anche scivolare dietro le quinte per incontrare la star di persona. "Utopia of the Seas è il luogo in cui sfruttare al massimo il weekend e ogni momento è più di uno stato mentale, è una realtà a prescindere dal giorno della settimana. Questa è la vacanza breve sinonimo di festa da celebrare con gli amici, in famiglia e di nuovi ricordi da creare insieme", ha dichiarato Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean International. "Meghan incarna davvero tutto questo: a partire da chi è a come condivide la sua musica con il mondo. Ed è per questo che è la madrina perfetta per rappresentare l'energia del super weekend di Utopia. Siamo, quindi, entusiasti di darle il benvenuto in famiglia, con una festa di proporzioni epiche che rispecchia perfettamente lo spirito della fuga breve per eccellenza". I festeggiamenti daranno il via alle vacanze su Utopia, che accoglierà gli amanti dell’avventura per creare nuovi ricordi come mai prima d’ora nel corso di una fuga breve, con un debutto unico nel suo genere della formula di vacanze di 3 notti, nel corso del weekend, e di 4 notti nei restanti giorni feriali. Amici e famiglie potranno festeggiare le loro importanti ricorrenze o semplicemente vivere momenti di evasione proprio come piace a loro con una serie di esperienze che mettono in campo l’incredibile energia del weekend. Ci sarà davvero di tutto e di più: oltre 40 opportunità per cenare, bere e divertirsi, tra cui una serie di feste soltanto di Utopia, due casinò e Royal Railway - Utopia Station, un'esperienza culinaria immersiva e unica nel suo genere ambientata in un vagone ferroviario; un numero di piscine maggiore dei giorni di vacanza; elettrizzanti emozioni; intrattenimento spettacolare tra aria, ghiaccio, acqua e sul palcoscenico e molto altro ancora. Le buone vibrazioni andranno però anche oltre Utopia, perché ogni vacanza prevede momenti di emozione e di relax a Perfect Day at CocoCay, l’isola privata di Royal Caribbean alle Bahamas, che ha alzato la posta in gioco con 14 scivoli d'acqua, la più grande piscina d'acqua dolce dei Caraibi e delle Bahamas, l'oasi per soli adulti di recente apertura, Hideaway Beach, che offre una spiaggia privata, piscine e punti di ristoro, cabine esclusive e un DJ set dal vivo; e molto altro ancora. Con la combinazione tra Utopia e Perfect Day a CocoCay la fuga breve diventa infinita. - (PRIMAPRESS)