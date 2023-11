Condè Nast Johansens premia i migliori hotel del 2024. Cinque italiani in vetta alla classifica. Ecco quali sono

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Assegnati dalla Condè Nast Johansens, al Kimpton Fitzroy London Hotel, gli Awards for Exellence 2024 che premiano le eccellenze dell'ospitalità mondiale. Tra i premiati nei nuovi hotel da tenere d'ochio è l'El Vinceç de la Mar a Maiorca in Spagna e sempre nella penisola Iberica per i migliori servizi offerti è stato premiato il Bahia del Duque a Tenerife. Gli italiani conquistano la vetta con la migliore ristrutturazione eseguita Grand Hotel des Ètrangers in Sicilia, il romantico Villa Spalletti Trivelli nel Lazio, lo Speronari Suites, miglior Best Small Hotel in Lombardia e miglior weddings hotel, il Palazzo di Verignana in Emilia Romagna Wellness Resort & Villas vicino Bologna, il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa a Roma e il Villa Eden The Private Retreat a Merano in Alto Adige come migliore destinazione per la SPA

"Siamo lieti di premiare le nuove strutture affiliate e quelle che sono con noi da tempo in tutto il mondo. Dopo il nostro 40° anniversario, festeggiato l’anno scorso, i Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2024 continuano a riconoscere, premiare e celebrare l'ospitalità di lusso tra le strutture esclusive presenti nella nostra collezione accuratamente selezionata." ha dichiarato Charlotte Evans,Direttore Editoriale del Gruppo Condé Nast Johansens.

Questi premi rappresentano il risultato di un intero anno di feedback da parte degli ospiti, voti online e relazioni dei Local Experts sulle strutture di lusso presenti sul sito web o nella Guida Internazionale di Condé Nast Johansens che da oltre 40 anni è il punto di riferimento per i viaggiatori indipendenti. - (PRIMAPRESS)