Christmas al MagicLand di Valmontone: tra black friday e il percorso incantato al Castello di Babbo Natale

(PRIMAPRESS) - VALMONTONE (ROMA) - Weekend nel mondo incantato di Magic Christmas, che fino a domenica 1 dicembre lancia il suo Black Friday con pacchetti ingresso per i suoi ospiti. Tre le formule: “Bronzo, con ingressi illimitati a MagicLand per la stagione 2025, fino al 19 ottobre 2025”, “Stagionale, con ingressi illimitati per la stagione 2025 ed include anche MagicsSplash” e “Open, dedicato al periodo MagicChristmas”! Già da giorni si è accesa nel parco divertimenti del Centro – Sud Italia., la magia del Natale. A MagicLand Valmontone, grazie alla collaborazione con Il Regno di Babbo Natale di Vetralla nel viterbese, fino al 6 gennaio, si respirerà il MagicChristmas. Un’immersione nell’atmosfera magica del Natale, dove già dall’ingresso i visitatori vengono accolti da una fitta nevicata ed un maestoso albero di Natale. Ognuno di essi sarà un viaggio attraverso un mondo magico e incantato, dove le stradine del parco si trasformeranno in suggestivi paesaggi natalizi, abbelliti da nuove luci e da emozionanti scenografie. Rigogliosi addobbi e allestimenti a tema creeranno un'atmosfera unica e coinvolgente, invitando chiunque ad immergersi completamente nello spirito natalizio. Al centro di MagicLand sorge il maestoso Castello di Babbo Natale. Un percorso incantato, pieno di significati e incontri straordinari, dove bambini da “zero a mille anni” potranno incontrare Babbo Natale in persona, scattare una foto ricordo con lui e ricevere un dono speciale. - (PRIMAPRESS)