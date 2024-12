Borghi da scoprire: il progetto della Regione Lazio per Monterano ai confini della città di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Canale Monterano, il borgo antico e disabitato nei pressi di Roma, diventata location per numerosi film, avrà due giorni di incontri pubblici, il 14 e il 15 dicembre 2024 presso Sala Gasperini, per condividere con i cittadini un progetto di scoperta con il nuovo borgo di Monterano. “Alla scoperta di Monterano nascosta” e il progetto che intende offrire nuove possibilità di scoperta del territorio. Nell’Ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Lazio “DTC – Ricerca e Sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale” il Comune di Canale Monterano ha ottenuto un finanziamento per la valorizzazione dell’Antica Monterano, attraverso cinque interventi che puntano a rendere questi luoghi sempre più accoglienti e attrattivi ma allo stesso tempo realmente fruibili e in sicurezza. - (PRIMAPRESS)