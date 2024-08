Alpe Cimbra: a Folgaria le notti di “Mezza estate” tra i 100 anni di Walt Disney e la pop music di Gabry Ponte

(PRIMAPRESS) - TRENTO - A Folgaria, nel cuore dell'Alpe Cimbra, in Trentino, si accende il programma di eventi agostani nella valle celebra i 100 anni della fondazione della Walt Disney con la Fantasia Disney live in concert, lo spettacolo con le immagini del film Disney "Fantasia!" verranno accompagnate dall'Orchestra delle Alpi che suonerà alcuni brani di musica classica.

Il 13 Agosto sul lago di Lavarone l'appuntamento è con il "Sogno di una notte mezzaestate" dove la sontuosità del 700 diventano con Incanti Baroccchi una scenografica sfilata di artisti di strada sui trampoli, uno spettacolo itinerante musicale, un' animazione di trampolieri luminosi. Un'animazione con artisti di strada, acrobati, musica e movimento che riporta al barocco veneziano arricchita dalla bellezza dei trampolieri luminosi.

Incanti Barocchi è in assoluto la parata di acrobati su trampoli musicale e itinerante più bella in assoluto tra gli spettacoli di trampolieri luminosi, arricchita da suggestive musiche.

Il 17 agosto a Malga Laghetto- Avez del Prinzep a Lavarone sarà la volta dello spettacolo Anima. Una performance tra teatro e musica tra la regia di Andrea Brunello e la direzione musicale di Giovanni Costantini.

La storia della rigenerazione dell'Avez del Prinzep raccontata con gli strumenti ricavati dal suo legno. Con il Quartetto ANIMA (Elisa Cecchini violino, Marianna Vidale violino, Leila Cattani viola, Carolina Talamo violoncello), Stefano Rossi (corno delle Alpi), Tiziano Gonella (percussioni), Marco Albino Ferrari (narratore), Giovanni Costantini (direttore). Testi di Marco Albino Ferrari, musiche originali di Giovanni Bonato, regia di Andrea Brunello - Arditodesìo.

Il 25 agosto si sale in quota al Forte Dosso delle Somme con il concerto "Da Bach ai Queen... come in un film" alle ore 11.00

L'Ensamble "Girolamo Frescobaldi" presenta una serie di concerti inseriti nello storico contesto delle fortezze della Grande Guerra dell'Alpe Cimbra. "Da Bach ai Queen... come in un film" è una produzione con le più famose colonne sonore di celebri compositori, da Ennio Morricone, ad Augusto Martelli e film celebri come Titanic, Star Wars, James Bond... il tutto arricchito da cover dei Beatles, Procol Harum, Europe ed altre celebri band.

Tutte le date dell'Alpe Cimbra:

Gran chiusura di questa ricca Kermesse musicale il 28 agosto con Gabry Ponte The Concert al PalaFolgaria

Gabry Ponte è il DJ italiano più ascoltato al mondo su Spotify con oltre 3 MILIARDI di stream globali e 18 MILIONI di ascoltatori mensili. Conosciuto per i suoi successi iconici come "Blue (Da Ba Dee)" con gli Eiffel 65 e "Thunder" assieme a LUM!X, Gabry continua a dominare le classifiche con il suo sound unico. Dalle collaborazioni con artisti internazionali alle esibizioni nei più grandi festival del mondo, Gabry Ponte è l'emblema della dance Made in Italy che travalica i confini nazionali. Il concerto è preceduto dalle ore 21.00 dal concerto della dj ONeSolo. - (PRIMAPRESS)