Tv per bambini: su RaiPlay e Rai Yoyo torna la serie Gli Acchiappagiochi creata da Studio Bozzetto e Rai Kids

(PRIMAPRESS) - ROMA - Su RaiPlay e Rai Yoyo torna una nuova stagione de Gli Acchiappagiochi, la serie prescolare creata da Studio Bozzetto con Rai Kidsche ha conquistato un pubblico di bambini e famiglie in Italia e in tanti paesi del mondo. Appuntamento da venerdì 27 settembre in esclusiva su RaiPlay (con il boxset completo degli episodi) e da lunedì 7 ottobre, tutti i giorni, alle 8:40 su Rai Yoyo. Coprodotta dallo Studio Bozzetto in collaborazione con Rai Kids, insieme allo studio canadese Sphere Animation, Gli Acchiappagiochi è una serie di grande valore da servizio pubblico: dalla TV il cartone animato invita i più piccoli a riscoprire i tradizionali giochi da cortile e il piacere di divertirsi insieme da vivo. La prima stagione della serie ha ricevuto il Premio Moige e il Pulcinella Award, è stata selezionata dalla BBC per essere trasmessa su CBeebies, canale che ospita le migliori serie britanniche e internazionali, e ha continuato la sua espansione, raggiungendo emittenti pubbliche e private in Irlanda, Repubblica Ceca, Finlandia, Spagna, Portogallo, Canada e persino Hong Kong e Cina. - (PRIMAPRESS)