Emmy Awards 2024: "Shogun" incassa 18 riconoscimenti per la miglior serie drammatica

LOS ANGELES - La 76ma edizione degli Emmy Awards a Los Angeles ha incoronato 'Shogun' come miglior serie drammatica dell'anno. La produzione Hulu-Disney+ era la favorita per il premio più prestigioso degli'Oscar della Tv, e incassa 18 premi. I suoi protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai hanno vinto come miglior attore e attrice principali in una serie drammatica. Steven Zaillian vince per la miglior regia della minisereie 'Ripley', girata in Italia da Atrani a Roma e Firenze. 'Hacks'ha battuto la favorita'The Bear' nella categoria della miglior sceneggiatura in una serie comica. Miglior miniserie dell'anno è 'Baby Reindeer'.