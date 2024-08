Trapani: al Teatro Segesta dall’inno alla pace di Noa a Frida Bollani e Albert Eno

(PRIMAPRESS) - TRAPANI - Al Segesta Teatro Festival 2024 nel Parco Archeologico di Segesta Calatafimi, il programma prende il via Martedì 6 agosto alle ore 19.00 con l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani, diretta dal Maestro Andrea Ferrante. Mercoledì 7 agosto alle ore 21.00 Noa & Band porteranno sul palco del Teatro Antico un messaggio di pace in musica con il concerto The voice of peace, che ha già registrato il sold out. Al fianco dell’artista israeliana, che si esibirà in voce e percussioni, Gil Dor (chitarra), Ruslan Sirota (pianoforte), Omri Abramov (sassofono e EWI), Daniel Dor (batteria); sound engineer Paulo Vilares, light designer Gur Ziv. Produzione Associazione Catania Jazz, durata 90 minuti.

Dotata di una voce unica nel panorama internazionale, Noa è anche autrice delle sue canzoni, poetessa, compositrice, percussionista, attivista per la pace. Le radici e la crescita spaziano tra lo Yemen, Israele e gli Stati Uniti. È sotto le armi che comincia a cantare in pubblico, poi decide di iscriversi alla Rimon School di Tel Aviv fondata dal chitarrista Gil Dor. Ha pubblicato più di 15 album internazionali ed è stata ospite dei più importanti palcoscenici del mondo come la Carnegie Hall e la Casa Bianca, esibendosi davanti a tre Papi. È stata accreditata da Pat Metheny e Quincy Jones e ha condiviso la scena con leggende come Stevie Wonder, Andrea Bocelli e Sting.

Noa è considerata la voce artistica più importante del dialogo e della coesistenza Israele - Palestina. Tra i tanti riconoscimenti è stata insignita con l'Ordine al merito della Repubblica Italiana, e una delle cariche più importanti Pilgrim of Peace, dall'ordine francescano di Assisi (titolo in precedenza assegnato a Bill Gates e Madre Teresa di Calcutta), e il Christal Award dal Forum economico mondiale. È la prima ambasciatrice di Israele per l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed è attiva come membro delle organizzazioni sui diritti e sulla pace in Israele e all'estero. La sua carriera artistica l'ha vista in questi anni collaborare e duettare con artisti del calibro di Santana, Stevie Wonder, Joan Baez, Johnny Clegg, Khaled tra i tanti altri. Giovedì 8 agosto alle ore 21.00 appuntamento con l'attesissimo concerto del duo Frida Bollani Magoni & Albert Eno; produzione Bubba Music, durata 90 minuti. Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi primi tre tour estivi e nel tour teatrale conclusosi lo scorso febbraio, l'artista torna ai suoi amati spettacoli dal vivo con un nuovo tour che abbraccia il nostro Paese. Frida Bollani Magoni inizierà il suo viaggio tra le note portando al Segesta Teatro Festival sia brani inediti sia grandi capolavori riarrangiati per l'occasione, accompagnata da Albert Eno, voce e chitarra. A guidare l'artista il suo amore sconfinato per la musica protagonista nella sua vita fin da piccolissima e che ha raggiunto una maturità artistica che non conosce eguali. Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione che, nei concerti live, si manifesta in tutta la sua potenza. Torna la danza venerdì 9 agosto alle ore 19.30 al Teatro Antico con la Mono Dance Company, diretta da Monica Montanti, con lo spettacolo in prima nazionale L'altro Canto Bach Incontra Dante. Le coreografie sono di Damiano Artale (Atto I) e Monica Montanti (Atto II), musiche J.S.Bach e D. Jaconello; adattamento testi e voce recitante Giampiero Montanti.In scena una formazione under 35 composta da: Giorgia Bevilacqua, Alice Colombo, Giulia Castoro, Anita Amoroso, Ilenia Fontana; produzione Mono Dance Company, durata 65 minuti.