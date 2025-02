Torna Speciale Sanremo con Studio News il salotto di Patrizia Barsotti in collaborazione con Aska

(PRIMAPRESS) - ROMA - Torna l'appuntamento con StudioNews-Speciale Sanremo, il salotto giornalistico in collaborazione con l'agenzia di stampa Askanews, dedicato alla 75a edizione del Festival della Canzone Italiana.

Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio, ogni giorno alle 13.30, Patrizia Barsotti accoglierà nel suo salotto musicale allestito presso gli studi di Casa Sanremo tantissimi ospiti: opinionisti, giornalisti, personaggi della politica e della cultura pop italiana e internazionale, pronti a commentare quanto accade sul palco dell'Ariston, come specchio di una società che cambia nei gusti e nelle tendenze.

" Andare in onda tutti i giorni in coda alla conferenza stampa principale delle 12 del festival, ci permetterà di costruire delle puntate ancorate alla strettissima attualità, con le incursioni nel backstage di Alberto Nano, e le interviste esclusive ai cantanti in gara, con le inviate sul campo Serena Sartini e Alessandra Velluto".

Tra le voci del "salotto" anche quella dell'opinionista televisiva Numa Palmer nel cast fisso di StudioNews-Speciale Sanremo. - (PRIMAPRESS)