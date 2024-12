Teo Mammuccari conferma la rinuncia al suo tour nei teatri: “Sono in una situazione familiare delicata”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non sono arrivate ancora tutte le conferme ma le tappe del tour teatrale di Teo Mammuccari potrebbero essere tutte cancellate. «Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima». Queste le parole di Teo Mammucari, in un breve comunicato pubblicato su TvBlog. Dopo essere stato ospite della trasmissione Belve condotta da Fagnani ma abbandonata dopo pochi minuti per lo scontro dialettico con la conduttrice. Lo studio televisivo abbandonato a microfoni ancora accesi con un vaffa. Episodio che indotto il comico a fermarsi per una pausa di riflessione: "Sono in una situazione familiare delicata che non posso e non voglio raccontare". - (PRIMAPRESS)